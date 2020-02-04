Более 85 тыс. человек сдадут ЕГЭ-2020 в Москве

Более 85 тысяч человек в 2020 году планируют сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя Регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, среди готовящихся к ЕГЭ большая часть - 64 тыс. человек - выпускники столичных школ нынешнего года, а порядка 12 тыс. - выпускники прошлых лет.

На данный момент регистрация на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 11 классе завершена. Для девятиклассников она открыта до 1 марта.

В Москве на экзамен можно зарегистрироваться на портале mos.ru.

В декабре заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в эфире НСН заявила, что в ближайшее время ЕГЭ может быть вытеснено цифровым портфолио ученика.

