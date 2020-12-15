Более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь – «Трезвая Россия»

Среди трудоспособного населения России более 85% употребляюь алкголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад о демографической ситуации проекта «Трезвая Россия».

В докладе отмечается, что более 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста потребляют алкогольную продукцию.