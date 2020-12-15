Более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь – «Трезвая Россия»

Среди трудоспособного населения России более 85% употребляюь алкголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад о демографической ситуации проекта «Трезвая Россия».

В докладе отмечается, что более 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста потребляют алкогольную продукцию.

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По данным «Трезвой России», самым популярным алкогольным напитком является пиво, в этом году объем потребления напитка составил 8,5 млрд литров. Аналитики проекта призвали правительство принять меры для прекращения деятельности «наливаек», в которых в обход законодательства можно купить алкоголь в ночное время.

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ФОТО: pixabay.com
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