Более 800 москвичей оштрафовали за несданный тест на коронавирус
Более 800 россиян с 1 августа 2020 года получили штрафы за непредоставление результатов теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что суды выписали штрафы 817 москвичам за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего Роспотребнадзор составил 2516 протоколов в отношении нарушителей, 1887 из которых отправил в районные суды Москвы.
Общая сумма выписанных штрафов составила почти 11 млн рублей, отмечает ОТР. Размер штрафа за подобное нарушение — до 40 тысяч рублей. При этом в случае причинения вреда здоровью других людей нарушитель может быть оштрафован на сумму до 300 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август
- Более 800 москвичей оштрафовали за несданный тест на коронавирус
- В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога машины Росгвардии
- В Евросоюзе поддержали продление СНВ-3 на пять лет
- Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru