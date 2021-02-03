Более 800 москвичей оштрафовали за несданный тест на коронавирус

Более 800 россиян с 1 августа 2020 года получили штрафы за непредоставление результатов теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что суды выписали штрафы 817 москвичам за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего Роспотребнадзор составил 2516 протоколов в отношении нарушителей, 1887 из которых отправил в районные суды Москвы.

Общая сумма выписанных штрафов составила почти 11 млн рублей, отмечает ОТР. Размер штрафа за подобное нарушение — до 40 тысяч рублей. При этом в случае причинения вреда здоровью других людей нарушитель может быть оштрафован на сумму до 300 тысяч рублей.

