Более 80% новых заражённых коронавирусом в Москве младше 65 лет

Более 80% новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве выявлено у людней младше 65 лет. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в российской столице. Всего за последние сутки в городе подтверждено 3 тысяч 545 новых случаев инфекции, причём более половины новых заразившихся младше 45 лет.

По данным штаба, 41,9% среди них – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% - от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% - старше 80 лет. Кроме того, 8,5% инфицированных - дети. Все они, а также люди, которые близко контактировали с ними, находятся под контролем врачей, либо помещены на карантин.

В общей сложности в мегаполисе на сегодня у горожан выявлено около 150 тысяч случаев коронавирусной инфекции, уточняет АГН «Москва». В оперативном штабе напомнили, что в столице сейчас идёт тестирование населения на популяционный иммунитет к коронавирусу. Отбор организован методом случайной выборки.

Как отмечает RT, ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе от коронавируса вылечились ещё 2583 человека, а общее число таковых достигло 31 496.

