Более 750 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании
Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.
Добавим, на онлайн-голосовании москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукино – муниципальных депутатов.
А ранее сообщалось, что среди участников дистанционного электронного голосования в столице на сентябрьских выборах будет проведён розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.
Он призвал всех, по возможности, выбрать именно эту форму волеизъявления, поскольку она удобна, безопасна и, «как выясняется, довольно выгодна и интересна». Мохте отметил, что такой розыгрыш стал возможен, поскольку к акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа. Принять участие в нём смогут зарегистрированные в столице граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 13 сентября включительно.
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