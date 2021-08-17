Более 750 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании

А ранее сообщалось, что среди участников дистанционного электронного голосования в столице на сентябрьских выборах будет проведён розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

Он призвал всех, по возможности, выбрать именно эту форму волеизъявления, поскольку она удобна, безопасна и, «как выясняется, довольно выгодна и интересна». Мохте отметил, что такой розыгрыш стал возможен, поскольку к акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа. Принять участие в нём смогут зарегистрированные в столице граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 13 сентября включительно.



