Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

КПРФ получила первое место в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

Согласно результатам жеребьёвки, второй и третий номера в бюллетене достались партии «Зелёные» и ЛДПР, далее расположились партии «Новые люди» и «Единая Россия».

Номера с шестого по 14-й в бюллетене получили «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров, соответственно.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, однако итоги голосования, в первую очередь, зависят от работы, которая была проделана политической организацией.

Ранее стало известно, что богатейшими среди зарегистрированных на выборы в Госдуму кандидатов стали производители лекарств и свёклы, и больше всего в рейтинге по доходам оказалось представителей партии «Единая Россия».