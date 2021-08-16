Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму
КПРФ получила первое место в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.
Согласно результатам жеребьёвки, второй и третий номера в бюллетене достались партии «Зелёные» и ЛДПР, далее расположились партии «Новые люди» и «Единая Россия».
Номера с шестого по 14-й в бюллетене получили «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров, соответственно.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, однако итоги голосования, в первую очередь, зависят от работы, которая была проделана политической организацией.
Ранее стало известно, что богатейшими среди зарегистрированных на выборы в Госдуму кандидатов стали производители лекарств и свёклы, и больше всего в рейтинге по доходам оказалось представителей партии «Единая Россия».
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