«Более 70 тысяч тонн»: В Госдуме оценили масштабы помощи жителям Донбасса
Владимир Павлов рассказал, что гуманитарная помощь осуществляется сверх правительственных и строительных программ.
Большое количество гуманитарной помощи жителям новых российских территорий не учитывается в статистике, официально речь идет о 70 тыс. тонн грузов, заявил депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день 70 тысяч тонн уже доставлено из России. Это только то, что более менее подлежит статистическому контролю… Огромное количество помощи идет туда самостоятельно и, наверное, не попадают в статистику. Так что общая помощь, я полагаю, кратно больше. Неизмеримая помощь происходит не в тоннах, а в человеческом участии. Многие мои коллеги-депутаты работают там и как волонтёры, и ведут приёмы. Человеческое участие – психологическое, врачебное, и не только на передовой. И эта помощь кратно больше, чем все тысячи тонн. Кроме того, говоря о 70 тысяч тонн, я называю только гуманитарную помощь, которая идёт сверх правительственных и строительных программ. Помощь всеобъемлющая», - рассказал депутат.
При этом, по его словам, водители и грузовые компании боятся заезжать на территории новых российских регионов, есть сложности с доставкой грузов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Лавров: Результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет
- Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества
- Мединский призвал преподавать историю в школах без «зазубривания»
- В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»
- В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву
- СМИ: Си Цзиньпин и Путин показали Западу, насколько сблизились Пекин и Москва
- Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
- Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»
- Кабмин продлил до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru