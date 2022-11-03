«Более 70 тысяч тонн»: В Госдуме оценили масштабы помощи жителям Донбасса

Владимир Павлов рассказал, что гуманитарная помощь осуществляется сверх правительственных и строительных программ. 

Большое количество гуманитарной помощи жителям новых российских территорий не учитывается в статистике, официально речь идет о 70 тыс. тонн грузов, заявил депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

«На сегодняшний день 70 тысяч тонн уже доставлено из России. Это только то, что более менее подлежит статистическому контролю… Огромное количество помощи идет туда самостоятельно и, наверное, не попадают в статистику. Так что общая помощь, я полагаю, кратно больше. Неизмеримая помощь происходит не в тоннах, а в человеческом участии. Многие мои коллеги-депутаты работают там и как волонтёры, и ведут приёмы. Человеческое участие – психологическое, врачебное, и не только на передовой. И эта помощь кратно больше, чем все тысячи тонн. Кроме того, говоря о 70 тысяч тонн, я называю только гуманитарную помощь, которая идёт сверх правительственных и строительных программ. Помощь всеобъемлющая», - рассказал депутат.

При этом, по его словам, водители и грузовые компании боятся заезжать на территории новых российских регионов, есть сложности с доставкой грузов.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДонбассГуманитарная ПомощьГосдума
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