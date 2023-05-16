Более 70% опрошенных россиян поддержали запрет на продажу алкоголя людям до 21 года

За запрет продажи крепкого алкоголя и любой продукции, содержащей алкоголь, людям моложе 21 года выступили 73% опрошенных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

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Согласно данным опроса, 36% респондентов поддерживают полный запрет продажи любого вида спиртных напитков молодежи до 21 года. Порядка 16% опрошенных считают, что соответствующий запрет не приведет к снижению потребления алкоголя среди молодежи, а лишь приведет к расширению «черного рынка» алкогопродукции.

За действующую норму, предусматривающую продажу алкоголя с 18 лет, выступил каждый четвертый респондент, 59% опрошенных выразили мнение, что стоит разрешить продажу алкоголя лицам, достигшим 21 года. Около 4% участников опроса высказались за разрешение продажи спиртного с 16 лет.

Ранее Минздрав может запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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