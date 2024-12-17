Более 663 тысяч нелегальных работников выявили в РФ за девять месяцев

Уточняется, что из них были легализованы 620 тысяч человек (97%), больше всего в Пермском крае, Тверской области и Москве.

«46% заключили трудовые договоры, 27% оформлены в качестве самозанятых, 19% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, 1,4% граждан заключили гражданско-правовые договоры», - говорится в сообщении.



Ранее в МВД РФ заявили, что было принято 20 тысяч решений о выдворении из России иностранцев, пребывающих в стране нелегально, сообщает RT.