Более 663 тысяч нелегальных работников выявили в РФ за девять месяцев

За девять месяцев текущего года в России выявили более 663 тысяч человек, работающих нелегально. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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Уточняется, что из них были легализованы 620 тысяч человек (97%), больше всего в Пермском крае, Тверской области и Москве.

«46% заключили трудовые договоры, 27% оформлены в качестве самозанятых, 19% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, 1,4% граждан заключили гражданско-правовые договоры», - говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ заявили, что было принято 20 тысяч решений о выдворении из России иностранцев, пребывающих в стране нелегально, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРаботаРоссияНелегалы

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