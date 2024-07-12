Более 6,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье
Более 6,5 тысяч человек в Подмосковье обратились к медикам с жалобами на присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что это не превышает среднемноголетний уровень.
Отмечается, что в лабораториях провели исследования более 1,4 тысячи клещей. Возбудители иксодового клещевого боррелиоза были выявлены в 13,5% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека - в 1,9%. При этом возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен не был.
«За истёкший период 2024 года зарегистрировано 102 случая болезни Лайма, что на 22,1 % ниже аналогичного периода прошлого года», - добавили в ведомстве.
Ранее доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология Ольга Радаева призвала призвала прививаться для защиты от комаров и клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью
- Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов
- Более 6,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье
- Дрон ВСУ атаковал населенный пункт под Белгородом во время визита губернатора
- Производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году
- Сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» закрыли
- Футболист Юрий Жирков заявил, что ежедневно пьет пиво
- Песков назвал «неприемлемыми» высказывания Байдена в адрес Путина
- Tesla перенесет презентацию роботакси на октябрь 2024 года
- Песков: Кремль не исключает продолжения зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru