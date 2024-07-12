Более 6,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

В ведомстве указали, что это не превышает среднемноголетний уровень.

Отмечается, что в лабораториях провели исследования более 1,4 тысячи клещей. Возбудители иксодового клещевого боррелиоза были выявлены в 13,5% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека - в 1,9%. При этом возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен не был.

«За истёкший период 2024 года зарегистрировано 102 случая болезни Лайма, что на 22,1 % ниже аналогичного периода прошлого года», - добавили в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология Ольга Радаева призвала призвала прививаться для защиты от комаров и клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».