Более 63 тыс. человек написали «Казачий диктант» в первый день Всероссийской акции
Более 63 тысяч человек приняли участие в онлайн-тестировании, став участниками Всероссийской патриотической акции «Казачий диктант» только за 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийское казачье общество (ВсКО).
По данным агентства, к 22:00 1 декабря число прошедших тест диктанта превысило 63 тыс. человек.
Для подготовки к «Казачьему диктанту», который можно пройти с 1 по 3 декабря, на платформе акции и создана электронная библиотека казачества. Уникальная коллекция документов об истории, культуре, традициях российского казачества включает более чем 5 тысяч книг. Из них можно узнать не только о военном деле и казаках, но также – о казачьем образовании, издательской деятельности казачества, познакомиться с художественными произведениями, в которых отражены судьбы казаков.
Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант - 2023» проходит с 1 по 3 декабря в двух форматах - очно и онлайн. Принять участие в диктанте могут все россияне от 8 лет. В течение 45 минут им необходимо ответить на вопросы об истории, культуре и традициях российского казачества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru