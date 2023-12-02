Более 63 тыс. человек написали «Казачий диктант» в первый день Всероссийской акции

По данным агентства, к 22:00 1 декабря число прошедших тест диктанта превысило 63 тыс. человек.



Для подготовки к «Казачьему диктанту», который можно пройти с 1 по 3 декабря, на платформе акции и создана электронная библиотека казачества. Уникальная коллекция документов об истории, культуре, традициях российского казачества включает более чем 5 тысяч книг. Из них можно узнать не только о военном деле и казаках, но также – о казачьем образовании, издательской деятельности казачества, познакомиться с художественными произведениями, в которых отражены судьбы казаков.



Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант - 2023» проходит с 1 по 3 декабря в двух форматах - очно и онлайн. Принять участие в диктанте могут все россияне от 8 лет. В течение 45 минут им необходимо ответить на вопросы об истории, культуре и традициях российского казачества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





