Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии
Авария на водоводе оставила более 60 тысяч жителей Тамбова без воды, сообщили в ГУМЧС региона.
Отмечается, что спасатели узнали об аварии уже в четверг. Из-за повреждения воду отключили в северной части города, куда относятся 3993 дома.
Сообщается, что жителям районов организован подвоз воды, а вернуться к привычному образу жизни они смогут уже сегодня днем, ведутся активные работы по устранению неполадок.
Ранее сообщалось, что самый крупный район Кургана останется на день без воды. В Заозерном жилом массиве 1 июля была ограничена подача холодной воды. Это вызвано началом работ по замене участка водопровода протяженностью более 500 метров, сообщали URA.RU.
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