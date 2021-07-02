Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии

Авария на водоводе оставила более 60 тысяч жителей Тамбова без воды, сообщили в ГУМЧС региона.

Отмечается, что спасатели узнали об аварии уже в четверг. Из-за повреждения воду отключили в северной части города, куда относятся 3993 дома.

Цены к потолку. Молоко подорожает к осени минимум на 7%

Сообщается, что жителям районов организован подвоз воды, а вернуться к привычному образу жизни они смогут уже сегодня днем, ведутся активные работы по устранению неполадок.

Ранее сообщалось, что самый крупный район Кургана останется на день без воды. В Заозерном жилом массиве 1 июля была ограничена подача холодной воды. Это вызвано началом работ по замене участка водопровода протяженностью более 500 метров, сообщали URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:АварияВода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры