Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии

Сообщается, что жителям районов организован подвоз воды, а вернуться к привычному образу жизни они смогут уже сегодня днем, ведутся активные работы по устранению неполадок.

Ранее сообщалось, что самый крупный район Кургана останется на день без воды. В Заозерном жилом массиве 1 июля была ограничена подача холодной воды. Это вызвано началом работ по замене участка водопровода протяженностью более 500 метров, сообщали URA.RU.

