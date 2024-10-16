Более 60% россиян имеют избыточную массу тела
16 октября 202415:04
Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян заявил о новой проблеме России – ожирении, сообщают «Известия».
Учёный подчеркнул, что сейчас более 60% граждан страны имеют избыточную массу тела. По его словам, из них у 20-30% — ожирение первой, второй и третьей степени.
«Порядка 20-22% детей имеют избыточную массу тела и ожирение», — отметил Тутельян.
Ранее диетолог раскрыла причины повального ожирения россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru