Более 60% россиян имеют избыточную массу тела

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян заявил о новой проблеме России – ожирении, сообщают «Известия».

Повальное ожирение: Избыточный вес стал проблемой для каждого третьего школьника

Учёный подчеркнул, что сейчас более 60% граждан страны имеют избыточную массу тела. По его словам, из них у 20-30% — ожирение первой, второй и третьей степени.

«Порядка 20-22% детей имеют избыточную массу тела и ожирение», — отметил Тутельян.

Ранее диетолог раскрыла причины повального ожирения россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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