Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

В аэропорту «Шереметьево» девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, во «Внуково» три рейса отменены, 17 задержаны, в «Домодедово» отменен один рейс и 19 задержаны.

Московские воздушные гавани работают в штатном режиме, ведут прием, отправку и обслуживание самолетов, действуя в самых сложных метеоусловиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, аэропорты московской воздушной зоны прошли аккредитацию по всепогодной категории. Также отмечается, что руководство аэропортов самостоятельно принимает решение о взлете и посадке лайнеров при резком ухудшении метеоусловий.

Ранее стало известно, столичные пробки из-за снегопада достигли 7 баллов.

