Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Из-за снегопада в Москве 51 авиарейс задержан и 13 отменены в аэропортах столицы в субботу, 25 декабря. Такие данные публикует сервис «Яндекс.Расписание».

В Москве сугробы стали выше 30 см

В аэропорту «Шереметьево» девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, во «Внуково» три рейса отменены, 17 задержаны, в «Домодедово» отменен один рейс и 19 задержаны.

Московские воздушные гавани работают в штатном режиме, ведут прием, отправку и обслуживание самолетов, действуя в самых сложных метеоусловиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, аэропорты московской воздушной зоны прошли аккредитацию по всепогодной категории. Также отмечается, что руководство аэропортов самостоятельно принимает решение о взлете и посадке лайнеров при резком ухудшении метеоусловий.

Ранее стало известно, столичные пробки из-за снегопада достигли 7 баллов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Задержка РейсовДомодедовоШереметьево
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры