Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада
Из-за снегопада в Москве 51 авиарейс задержан и 13 отменены в аэропортах столицы в субботу, 25 декабря. Такие данные публикует сервис «Яндекс.Расписание».
В аэропорту «Шереметьево» девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, во «Внуково» три рейса отменены, 17 задержаны, в «Домодедово» отменен один рейс и 19 задержаны.
Московские воздушные гавани работают в штатном режиме, ведут прием, отправку и обслуживание самолетов, действуя в самых сложных метеоусловиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, аэропорты московской воздушной зоны прошли аккредитацию по всепогодной категории. Также отмечается, что руководство аэропортов самостоятельно принимает решение о взлете и посадке лайнеров при резком ухудшении метеоусловий.
Ранее стало известно, столичные пробки из-за снегопада достигли 7 баллов.
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