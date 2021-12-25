В Москве сугробы стали выше 30 см

По данным метеорологов, прошедшей ночью снежный покров в столице вернулся к зимнему максимуму.

«На ВДНХ высота сугробов — 25 см, это в 1,5 раза больше нормы. В Тушино — 31 см, тоже рекорд. На Балчуге сугробы выросли до 29 см — самый высокий показатель с начала холодного сезона», — сообщает телеканал.

Отмечается, что в последнюю субботу декабря в Москве ожидаются метель и низкое атмосферное давление. Температура в столице упадет до -7°C, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МЧС призвала автомобилистов быть осторожнее на дорогах города из-за снегопада.

