В Москве сугробы стали выше 30 см
Высота сугробов в Москве превысила 30 см. Об этом сообщает «Москва 24» утром 25 декабря.
По данным метеорологов, прошедшей ночью снежный покров в столице вернулся к зимнему максимуму.
«На ВДНХ высота сугробов — 25 см, это в 1,5 раза больше нормы. В Тушино — 31 см, тоже рекорд. На Балчуге сугробы выросли до 29 см — самый высокий показатель с начала холодного сезона», — сообщает телеканал.
Отмечается, что в последнюю субботу декабря в Москве ожидаются метель и низкое атмосферное давление. Температура в столице упадет до -7°C, пишет Газета.ru.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МЧС призвала автомобилистов быть осторожнее на дорогах города из-за снегопада.
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