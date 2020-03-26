Более 500 нарушителей карантина привлечены к ответственности в России
Свыше полутысячи граждан в России уже привлечены к административной ответственности за несоблдения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Проверки сотрудники МВД проводят во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора. В первую очередь контролируются граждане, возвращающиеся из-за границы. В рейдах участвуют ежедневно до 10 тысяч полицейских.
В МВД круглосуточно накапливаются сведения о людях, которые проходят пограничный контроль и приезжают из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19. Также организован мониторинг на транспортных магистралях, в первую очередь в аэропортах.
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