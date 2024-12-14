Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

В Дагестане буйствует ветер с порывами до 25 метров в секунду, также регион засыпает снегом. Из-за непогоды на линиях электропередачи произошли короткие замыкания и обрывы



Из-за непогоды без света остались жители 28 районов. Сейчас в домах свыше 50 тысяч человек нет света. Восстановительные работы планируется завершить до конца субботы.

Ранее стало известно, что аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».