Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды, говорится в Telegram-канале Минэнерго региона.
В Дагестане буйствует ветер с порывами до 25 метров в секунду, также регион засыпает снегом. Из-за непогоды на линиях электропередачи произошли короткие замыкания и обрывы
Из-за непогоды без света остались жители 28 районов. Сейчас в домах свыше 50 тысяч человек нет света. Восстановительные работы планируется завершить до конца субботы.
Ранее стало известно, что аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru