Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за непогоды
Из-за непогоды временно закрыли аэропорт Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает Telegram-канал воздушной гавани.
Следовавшие в курортный город рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.
Так, самолет из столичного аэропорта Внуково был перенаправлен во Владикавказ, из Шереметьево — в Астрахань, из Санкт-Петербурга — во Владикавказ, из Дубая и Стамбула — в Сочи, а из Уфы — в Махачкалу.
Ранее самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку в воздушной гавани Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru