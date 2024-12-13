Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за непогоды

Следовавшие в курортный город рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Так, самолет из столичного аэропорта Внуково был перенаправлен во Владикавказ, из Шереметьево — в Астрахань, из Санкт-Петербурга — во Владикавказ, из Дубая и Стамбула — в Сочи, а из Уфы — в Махачкалу.

Ранее самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку в воздушной гавани Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

