Более 50 тысяч фронтовиков получат телефоны с бесплатной связью

Мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью в России получат около 52 тысяч фронтовиков. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Наша Победа» заяви глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявил, что каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом.

Однако при этом Хинштейн подчеркнул, что звонки должны совершаться только на территории России.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.

Аналитик: Обязательная регистрация мобильников поможет ловить преступников

Ранее НСН писала, что в России могут ввести обязательную регистрацию всех смартфонов по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что нововведение должно вступить в силу с 2021 года.

Источник подчеркивает, что регистрация уже используемых на территории России устройств будет бесплатной, оплатить эту услугу обяжут владельцев новых мобильных телефонов: цену и порядок оплаты установит правительство РФ. Известно, что регистрацией устройств будут заниматься импортеры. Авторы законопроекта уверены, что поможет бороться с кражами непрямыми поставками телефонных аппаратов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВетераныМобильная Связь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры