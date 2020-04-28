Более 50 тысяч фронтовиков получат телефоны с бесплатной связью
Мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью в России получат около 52 тысяч фронтовиков. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Наша Победа» заяви глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявил, что каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом.
Однако при этом Хинштейн подчеркнул, что звонки должны совершаться только на территории России.
Напомним, в феврале СМИ сообщали, что государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Ранее НСН писала, что в России могут ввести обязательную регистрацию всех смартфонов по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что нововведение должно вступить в силу с 2021 года.
Источник подчеркивает, что регистрация уже используемых на территории России устройств будет бесплатной, оплатить эту услугу обяжут владельцев новых мобильных телефонов: цену и порядок оплаты установит правительство РФ. Известно, что регистрацией устройств будут заниматься импортеры. Авторы законопроекта уверены, что поможет бороться с кражами непрямыми поставками телефонных аппаратов.
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