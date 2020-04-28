Более 50 тысяч фронтовиков получат телефоны с бесплатной связью

Мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью в России получат около 52 тысяч фронтовиков. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Наша Победа» заяви глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявил, что каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом.

Однако при этом Хинштейн подчеркнул, что звонки должны совершаться только на территории России.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.