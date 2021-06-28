Более 50% россиян не используют банкоматы

Больше половины граждан России перестали пользоваться банкоматами. Таковы результаты опросов РГС Банка. Об этом сообщает ТАСС. Каждый третий респондент рассказал, что снимал деньги с помощью банкомата очень давно. Более 20% опрошенных ответили, что пользуются устройством несколько раз в год. Каждый день снимает деньги через банкомат каждый десятый, а 25% опрошенных делают это несколько раз в месяц. Реже всего совершают финансовые операции через «чудо техники» жители столицы.

Ранее адвокат рассказала, как действовать в случае, если банкомат выдал фальшивку.



