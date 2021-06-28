Более 50% россиян не используют банкоматы
Больше половины граждан России перестали пользоваться банкоматами. Таковы результаты опросов РГС Банка. Об этом сообщает ТАСС. Каждый третий респондент рассказал, что снимал деньги с помощью банкомата очень давно. Более 20% опрошенных ответили, что пользуются устройством несколько раз в год. Каждый день снимает деньги через банкомат каждый десятый, а 25% опрошенных делают это несколько раз в месяц. Реже всего совершают финансовые операции через «чудо техники» жители столицы.
Ранее адвокат рассказала, как действовать в случае, если банкомат выдал фальшивку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России
- Лавров вспомнил о «понятиях» и «лихих девяностых»
- Обязательное ношение масок на улицах отменили в Италии
- TikTok признали лидером по распространению контента о суициде
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Забайкалье
- На Украине пригрозили отбирать купленные россиянами земельные участки
- Греция ужесточит правила въезда для российских туристов
- Ученый из Китая назвала возможную причину появления COVID-19
- Названа причина сонливости в дневное время
- Посольство США в РФ не сможет полностью оказывать консульские услуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru