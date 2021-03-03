Адвокат рассказала, как действовать в случае, если банкомат выдал фальшивку
Банкоматы время от времени выдают клиентам поддельные купюры, передает «Прайм» со ссылкой на председателя коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольгу Сулим.
По ее словам, во избежание проблем стоит потратить несколько минут на проверку выданных денег рядом с устройством. Если обнаружится фальшивая купюра, следует позвать свидетеля и вызвать сотрудников правоохранительных органов. При этом, факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера банкомата.
Если фальшивка обнаружилась за пределами видимости камер устройства, необходимо вернуться, зафиксировать номер банкомата, написать заявление и ждать реакции от банка.
Банкоматы в России стали выдавать все больше фальшивых купюр, констатировал ранее Центральный Банк. Это объясняется низким качеством банкнотоприёмных устройств, которые проверяют только один или два защитных признака денежных знаков вместо четырёх.
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