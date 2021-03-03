Адвокат рассказала, как действовать в случае, если банкомат выдал фальшивку

Банкоматы время от времени выдают клиентам поддельные купюры, передает «Прайм» со ссылкой на председателя коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольгу Сулим.

По ее словам, во избежание проблем стоит потратить несколько минут на проверку выданных денег рядом с устройством. Если обнаружится фальшивая купюра, следует позвать свидетеля и вызвать сотрудников правоохранительных органов. При этом, факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера банкомата.