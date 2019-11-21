Более 50% компаний в России оставят сотрудников без годовых премий

Ранее НСН писала, что россияне смогут уведомлять начальство о неявке на работу по смс. Такое решение было принято Верховным судом России. При этом ответ работодателя на просьбу подчиненного не играет роли.

Как сообщает Ura.ru, в случае, если сотрудник не вышел на работу, имея уважительную на это причину, и предупредив об этом начальство, то увольнять его не будут.

Это решение было принято Верховным судом после того, как жительницу Москвы уволили с «Почты России» за прогул без уважительной причины. Женщина обратилась с заявлением, что находилась в больнице с несовершеннолетним племянником и заранее предупредила об этом начальство с помощью смс-сообщения.

