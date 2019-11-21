Более 50% компаний в России оставят сотрудников без годовых премий
51% работодателей в России не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, проведённого сервисом по трудоустройству «Работа.ру».
При этом 30% опрошенных подчеркнули, что руководство наградит премиями лишь сотрудников некоторых категорий. И только 19% респондентов отметили, что денежные поощрения в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.
Ранее НСН писала, что россияне смогут уведомлять начальство о неявке на работу по смс. Такое решение было принято Верховным судом России. При этом ответ работодателя на просьбу подчиненного не играет роли.
Как сообщает Ura.ru, в случае, если сотрудник не вышел на работу, имея уважительную на это причину, и предупредив об этом начальство, то увольнять его не будут.
Это решение было принято Верховным судом после того, как жительницу Москвы уволили с «Почты России» за прогул без уважительной причины. Женщина обратилась с заявлением, что находилась в больнице с несовершеннолетним племянником и заранее предупредила об этом начальство с помощью смс-сообщения.
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