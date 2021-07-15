Более 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрено московским предпринимателям
Более 5 тысяч заявок на приобретение рекламы по сниженной цене одобрили московским предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
Отмечается, что на сегодняшний день субсидирование рекламных расходов является самым популярным запросом от столичного бизнеса.
Уточняется, что в столице прием заявок на рекламу по льготной цене на сервисах «Яндекса» продлили до конца августа 2021 года. Участвовать в программе могут предприятия или индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Москве и имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза, а также салоны красоты, автосервисы, кафе и любые другие точки продаж.
По словам Натальи Сергуниной, программа стартовала в апреле, за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тысяч раз.
«Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа», - объяснила она.
Сообщается также, что в топ-5 отраслей, где субсидии оказались наиболее востребованными, вошли гостиничный бизнес, салоны красоты, магазины цветов, стоматологии и автосервисы.
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