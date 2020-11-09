Более 5 тысяч россиян заразились COVID-19 в домах престарелых

Помощник министра труда и соцзащиты Тарас Васько заявил, что в России более пяти тысяч человек заразились коронавирусом в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе в психоневрологических интернатах и домах престарелых, сообщает ТАСС.



По словам Васько, заболевшие выявлены 1148 стационарных организациях, которые находятся под контролем Роспотребнадзора и региональных министерств здравоохранения. В настоящее время лёгкая форма COVID-19 у 4 415 человек, состояние 1 125 пациентов оценивается как среднее, ещё 37 человек в тяжёлом состоянии.

По данным оперштаба на 9 ноября, в России зафиксировано 1 796 132 случая заражения коронавирусом, в том числе 21 798 за последние сутки. Выздоровели 1 335 141 человек, умерли 30 793 пациента.

