Более 5 тысяч человек пересекли Российско-финскую границу с 15 июля

Ранее правительство РФ выпустило постановление, согласно которому с 15 июля отменяется требование предоставления оснований для пересечения сухопутной границы. Мера была введена в 2020 году в связи с коронавирусом.

Отмечается, что около 60% - те, кто выезжает из РФ в Финляндию, около 40% – из Финляндии в Россию. Как пишут местные СМИ, россияне поехали за покупками и на отдых, финны - за более дешевым бензином.

