Более 45 тысяч работ отправили участники детской премии Росприроднадзора

Дети из России и еще 33 стран мира, представляющих четыре континента, прислали более 45 тысяч работ на Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» в 2022 году, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, наибольшее число работ, как и в прошлом году, пришло от ребят из Краснодарского края, на втором месте — Ростовская область, на третьем — Челябинская. Также в десятку самых активных регионов вошли Новосибирская область, Москва, Татарстан, Подмосковье, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области. Новичками в топ-10 в этом году стали Челябинская, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области.

Все работы уникальны и по формату, и по содержанию. Пятнадцатилетняя Полина Павлова из Приморья рассказала о проекте по очистке сточных вод с помощью электрохимических методов, Одиннадцатилетняя жительница Брянска София Черкаева подняла проблему исчезновения колхидского самшита и мечтает вернуть самшитовую рощу к жизни, а четырнадцатилетняя Мария Орлова из Свердловской области подготовила двадцатисекундный мультфильм «Посмотри в глаза своей шубе».

По словам Радионовой, в этом году были присланы работы из 11 новых стран — Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. Впервые участвовали в конкурсе работы из Африки. Также, отметила глава Росприроднадзора, более трехсот работ поступило из китайского города Гуанчжоу, немалое количество работ пришло из Латинской Америки.

Радионова добавила, что впервые дети из-за рубежа активно принимали участие в номинациях «Экосемья», «ESG-поколение», «Экопроект», «Экомультфильм». В четырнадцать раз больше, чем в прошлом году, творческих работ участвовало в номинации «Экошкола».

Также она отметила активное участие в премии «Экология — дело каждого» воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями и детских садов компенсирующего вида. Всего от таких детей было прислано более 2200 работ, что выше прошлогоднего показателя в 12 раз, а число учреждений выросло в шесть раз и превысило 350. В частности, благодаря руководителю волонтерской группы «Веселые сибирятки» из Новосибирска, волонтеру года-2021 Наталии Стемковской прошла акция «Добрый цветок». В ее рамках взрослые помогли детям с ДЦП посадить цветы, а в трогательном видеоролике дети обратились к людям с просьбой беречь природу.

По словам Радионовой, в этом году был очень высокий уровень конкуренции из-за высокого качества работ. «Особенно это было видно в номинации «Экопроект». Дети и подростки присылали очень серьёзные научные работы или готовые проекты с просчитанной сметой.

Как и в прошлом году, председателем жюри стала зампред Правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Также в состав судейской коллегии вошли Светлана Радионова, Николай Дроздов, Федор Конюхов, Никас Сафронов, Рустам Романенков, Елена Летучая, Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, председатель совета директоров газеты «Ведомости» Иван Еремин и Алексей Смертин.

По словам заместителя гендиректора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустама Романенкова, рост числа участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» во втором сезоне и расширение их географии показывает, насколько важна проблема защиты окружающей среды для детей, причем они не готовы быть просто сторонними наблюдателями.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром выступило АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, гранд отель «Жемчужина». Генеральный информационный партнёр – РИА Новости. Международный информационный партнер – МИА и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр — Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, Федеральный центр дополнительного образования, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты», «Ведомости» и другие.

