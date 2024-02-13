Более 400 террористических преступлений предотвращено в РФ с начала СВО
Спецслужбы и другие правоохранительные органы России предотвратили с начала специальной военной операции на Украине 419 террористических преступлений на территории РФ. Такую статистику озвучил глава Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Они также сообщил на заседании НАК о выявлении и удалении в интернете свыше 360 тысяч экстремистских материалов. Был заблокирован доступ к 70 тысячам страниц.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили о необходимости усиления защиты информационного пространства страны от деструктивных посягательств. Ещё одной важной задачей определена подготовка и продвижение в социальных сетях контента антитеррористической направленности.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным НАК, в 73 российских регионах уже функционируют центры информационной безопасности молодежи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru