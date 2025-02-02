Более 400 населенных пунктов в Новгородской области остаются без электричества

"По состоянию на 16.00 на территории 11 районов отключено 66 линий электропередач, 414 населенных пункта, в которых проживает 15200 жителей", - говорится в сообщении.



По информации министерства, над устранением последствий снегопада работают 59 бригад в составе 198 человек и 63 единицы техники.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящей зимы в Москве не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



