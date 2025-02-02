Более 400 населенных пунктов в Новгородской области остаются без электричества
414 населенных пунктов в Новгородской области продолжают оставаться без электроснабжения из-за снегопада. Об этом информирует министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области в своем своем Telegram-канале.
"По состоянию на 16.00 на территории 11 районов отключено 66 линий электропередач, 414 населенных пункта, в которых проживает 15200 жителей", - говорится в сообщении.
По информации министерства, над устранением последствий снегопада работают 59 бригад в составе 198 человек и 63 единицы техники.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящей зимы в Москве не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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