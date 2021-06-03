Более 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-западе Москвы 3 июня

Более четырёх десятков нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на северо-западе российской столицы во время сегодняшних специальных рейдов. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Игорь Козиков.

Он уточнил, что в проверочных мероприятиях по соблюдению предписаний в рамках противодействия распространению коронавируса приняли также участие сотрудники МВД и представители городского департамента торговли и услуг. В общей сложности было выявлено 43 нарушителя, уточнил Козиков.

Рейды были проведены в ТРЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Щука» и «Хорошо». Главный инспектор ОАТИ напомнил, что нарушение масочно-перчаточного режима влечёт за собой административную ответственность, размер штрафа составляет 4 тысячи рублей.

