Более 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-западе Москвы 3 июня
Более четырёх десятков нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на северо-западе российской столицы во время сегодняшних специальных рейдов. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Игорь Козиков.
Он уточнил, что в проверочных мероприятиях по соблюдению предписаний в рамках противодействия распространению коронавируса приняли также участие сотрудники МВД и представители городского департамента торговли и услуг. В общей сложности было выявлено 43 нарушителя, уточнил Козиков.
Рейды были проведены в ТРЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Щука» и «Хорошо». Главный инспектор ОАТИ напомнил, что нарушение масочно-перчаточного режима влечёт за собой административную ответственность, размер штрафа составляет 4 тысячи рублей.
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