Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана

Соответствующую информацию предоставил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. Чиновник отметил, что они являются полноценными российскими гражданами, несмотря на то, что гражданство РФ у них второе.

По словам Жирнова, на этом же рейсе были эвакуированы несколько дипломатов стран ОДКБ (организация договора по коллективной безопасности).

