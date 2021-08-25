Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана
Более 360 афганцев, имеющих российское гражданство, эвакуированы из Афганистана самолетом Минобороны РФ.
Соответствующую информацию предоставил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. Чиновник отметил, что они являются полноценными российскими гражданами, несмотря на то, что гражданство РФ у них второе.
По словам Жирнова, на этом же рейсе были эвакуированы несколько дипломатов стран ОДКБ (организация договора по коллективной безопасности).
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