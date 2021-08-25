Талибы заявили о возобновлении работы учебных заведений в ближайшее время
Талибы, захватившие власть в Афганистане, заявили, что учебные заведения в стране возобновят работу в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Pajhwok.
Отмечается, что в комиссии по вопросам образования талибов было принято постановление, где датой начала занятий для учеников 1-6 классов стоит 28 августа. Далее будут возобновлены занятия для старших школьников и студентов.
Как пишет Pajhwok, проведение занятий в удаленном формате не рассматривается из-за отсутствия необходимого технического обеспечения школ.
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