Талибы заявили о возобновлении работы учебных заведений в ближайшее время

Талибы, захватившие власть в Афганистане, заявили, что учебные заведения в стране возобновят работу в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Pajhwok.



Отмечается, что в комиссии по вопросам образования талибов было принято постановление, где датой начала занятий для учеников 1-6 классов стоит 28 августа. Далее будут возобновлены занятия для старших школьников и студентов.



Как пишет Pajhwok, проведение занятий в удаленном формате не рассматривается из-за отсутствия необходимого технического обеспечения школ.