Более 350 волонтеров Подмосковья наградили за помощь в период пандемии
Власти Подмосковья наградили более 350 региональных волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Радио 1».
По данным радио, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам памятные медали, которые учредил российский президент, и почетные грамоты.
Среди задач, которые стояли перед волонтерами, были закупка и доставка продуктов, развоз лекарств, раздача средств индивидуальной защиты, помощь с выгулом домашним животных. «Это очень важная работа. Я хочу, чтобы каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован», – приводит радио слова Воробьева.
В свою очередь глава отделения «Волонтёры Победы» в подмосковном Щёлкове Николай Лазутин отметил, что региональные власти в ходе пандемии оказали значимую поддержку волонтерам, в частности, обеспечив их средствами индивидуальной защиты и бесплатным проездом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru