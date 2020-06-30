Более 350 волонтеров Подмосковья наградили за помощь в период пандемии

Власти Подмосковья наградили более 350 региональных волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Радио 1».

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По данным радио, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам памятные медали, которые учредил российский президент, и почетные грамоты.

Среди задач, которые стояли перед волонтерами, были закупка и доставка продуктов, развоз лекарств, раздача средств индивидуальной защиты, помощь с выгулом домашним животных. «Это очень важная работа. Я хочу, чтобы каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован», – приводит радио слова Воробьева.

В свою очередь глава отделения «Волонтёры Победы» в подмосковном Щёлкове Николай Лазутин отметил, что региональные власти в ходе пандемии оказали значимую поддержку волонтерам, в частности, обеспечив их средствами индивидуальной защиты и бесплатным проездом.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПодмосковьеВолонтеры
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