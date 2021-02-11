Более 80 миллионов рублей выделил Путин на выплаты ветеранам
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выплатах лицам, награждённым знаком «Житель осажденного Севастополя». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
В распоряжении говорится, что в 2021 году из резервного фонда президента РФ Минфину выделят 83 миллиона 175 тысяч рублей, которые будут предоставлены бюджету города Севастополя.
Согласно документу, лица, награждённые знаком «Житель осажденного Севастополя» единовременно получат 75 тысяч рублей.
Ранее Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Граждане, награждённые знаком «Житель осажденного Севастополя» получили право получать все федеральные меры поддержки, в том числе ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильём, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарства и прочее.
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