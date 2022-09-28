Более 300 тысяч россиян посетили Белоруссию в 2022 году

Более 300 тысяч россиян посетили Белоруссию за первые девять месяцев текущего года. Такие данные привели в департаменте по туризму республики, передает РИА Новости.

Белоруссия на полгода запретит вывоз зерновых

По данным ведомства, число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. В частности, летом широкой популярностью пользовались шоп-туры.

Одной из причин роста поездок россиян в Белоруссию стали западные санкции против РФ.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры