Более 300 тысяч россиян посетили Белоруссию в 2022 году
28 сентября 202219:40
Более 300 тысяч россиян посетили Белоруссию за первые девять месяцев текущего года. Такие данные привели в департаменте по туризму республики, передает РИА Новости.
По данным ведомства, число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. В частности, летом широкой популярностью пользовались шоп-туры.
Одной из причин роста поездок россиян в Белоруссию стали западные санкции против РФ.
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28 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru