Белоруссия на полгода запретит вывоз зерновых
Белоруссия на шесть месяцев запрещает вывоз зерновых, меры вступают в силу 24 сентября. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом портале.
«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза ... товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения ... за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами–членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — указано в документе.
В перечень запрещенных к вывозу товаров включены 19 наименований, в том числе пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другие злаки.
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