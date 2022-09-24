«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза ... товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения ... за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами–членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — указано в документе.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены 19 наименований, в том числе пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другие злаки.

