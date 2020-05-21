Более 300 предложений по объединению НАО и Архангельской области поступило от местных жителей
За неделю более 300 предложений по объединению Ненецкого автономного округа и Архангельской области поступило от жителей регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
По информации пресс-службы, среди полученных предложений есть конструктивные и аргументированные предложения. В пресс-службе отметили, что высказать мнение по данному вопросу жители регионов на сайте создаёмновыйрегион.рф, через специальные ящики, установленные в районных администрациях или направить электронное или обычное письмо в Общественную палату региона.
Как подчеркнул депутат Архангельского областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин, решение по объединению регионов еще не принято. «Мы обсуждаем, насколько выгодным будет объединение, какую пользу оно принесет жителям, самим регионам и стране в целом», - приводит его слова пресс-служба.
Ранее руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах должен пройти референдум.
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