Удалёнка завершается, регионы объединяются, а Телеграм не успокаивается
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Удалёнка на завершёнке
11 мая президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов обратился к жителям России. Президент объявил, что страна начинает поэтапное возвращение к обычной жизни, открываются предприятия. Конкретные решения по снятию ограничений поручено принимать главам регионов.
Кроме того, Путин объявил о дополнительных мерах поддержки населения, в том числе о разовой выплате 10 тысяч рублей всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, о повышении размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, запуске специальной кредитной программы по поддержке занятости, списании налогов пострадавшему от пандемии бизнесу.
«НеВротик» подводит итог сказанному президентом:
«В двух словах: хватит бездельничать. Но не всем, а только тем, от кого есть польза народному хозяйству и нацпроекту "Демография". Этот принцип "кто не работает, тому ничего" соблюден во всех послаблениях режима и раздачах весьма щедрых ништяков – детям и родителям, трудящимся и бизнесу. При этом все, что за пределами экономической и социальной целесообразности, – по-прежнему сильно ограничено: прогулки, сибаритство, культурный досуг, массовые сборища».
«Натан вернулся» подчеркивает возросшую ответственность регионального руководства:
«Нельзя сейчас оголтело радоваться, что все закончилось. Нет, теперь решения будут приниматься в субъектах федерации. В Москве и Подмосковье, например, в последние несколько недель изоляционные меры, напротив, только усилились, и это правильно. А в отдаленных уголках страны, возможно, уже можно допускать серьезные послабления. Таким образом, глава государства в очередной раз подчеркнул, каков уровень доверия у федерального центра к регионам, раз они отдельными нормативными актами получили сейчас столь широкие полномочия».
«АДЕКВАТ» услышал в словах Путина прогноз на ближайшие месяцы:
«У президентского обращения был ключевой второй план. Ожидаемый, но от этого не менее значимый: с вирусом теперь придется учиться жить, и довольно долго. Пока либо не научимся его прицельно (или, медицинским жаргоном, этиотропно) лечить, либо не появится эффективная вакцина, которую, чтобы сформировать иммунную прослойку, надо будет проколоть хотя бы ста миллионам из 146. То или другое в любом случае произойдет намного быстрее, чем все успеют переболеть естественным путем. <…> На нас здесь работают и будут работать стабильно низкий процент летальности и большой резерв пропускной способности медицины, который успели создать за апрель. Еще, видимо, пара недель – и ежедневная численность заболевших и выздоровевших должна будет сравняться, и это сойдет за признак, что заболеваемость взята под контроль. И тогда открываться (осторожно и постепенно, как и было сегодня не раз сказано) можно будет уже увереннее. Правда, от масок, санитайзеров и дистанции все равно будет не уйти еще долго».
«Kotsnews» печалится, что москвичей выход из самоизоляции в ближайшее время не ждет, но радуется, подсчитав, сколько денег получат семьи с детьми:
«А в жизни большинства москвичей, как я понимаю, в связи с завершением нерабочих дней ничего не меняется. У нас карантинные меры продлены до 31 мая. <…> Зато государство снова деньги раздает, налоги возвращает, кредиты обещает гасить. И нам, работающим на удаленке и соблюдающим карантин, что-то перепало. Через детей. На этот раз – без ограничений по уровню дохода – каждому ребенку по 10 тысяч рублей. А таких – под 27 миллионов. Это в довесок к 5К в месяц на детей до 3-х лет, 50% прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Плюс в два раза увеличен размер пособия на ребенка».
«Сергей "Zergulio" Колясников» соглашается, что основными выгодоприобретателями оказались семьи с детьми:
«Знаю немало многодетных семей как в городе, так и в сельской местности, для которых озвученные меры поддержки – это просто замечательно. Многим этим семьям не раз помогал сам напрямую или через НКО. Но только государству под силу вот так, разом, помочь десяткам миллионов людей».
День Победы и провокации
9 мая Россия отметила 75-летие Победы. Ожидаемо не обошлось без провокаций. Например, Facebook удалял все фотографии с изображением советского солдата, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом. Позже компания объяснила это технической ошибкой и принесла извинения.
«Мюсли вслух» находят такую ошибку очень странной:
«Помнится, в старом советском кинофильме "Депутат Балтики" революционный матрос, которого играл Борис Ливанов, спрашивал редактора буржуазной газеты: "Опечатка, говорите? А почему у вас все опечатки против советской власти? Была ли у вас хоть раз опечатка за советскую власть?"»
«Русский Сыч» считает, что от этой истории с удалением фото и последующими извинениями Россия только выиграла:
«В целом все по уму получилось и по празднику. Настолько гладко, что был бы конспирологом –заподозрил бы договорняк: наезд, откат, извинения, все вместе – прекрасная история на юбилей Дня Победы. Такой же сетевой, как и все остальное в эти дни. Мог бы. Если бы мы тот фейсбук уже давно не наблюдали. И роботов его фрикативных. Давно тут сидим. Так что – с прошедшим вас. И с небольшой, локальной, но все же победой в День Победы».
«Карточный Домик» напоминает, что у Facebook подобные ошибки происходят не впервые:
«Это не первый подобный инцидент, связанный с Facebook. Только в прошлом месяце пользователи из Великобритании недоумевали из-за того, что соцсеть удаляла публикации с флагом и гербом Англии в День святого Георгия. Представители Facebook уже принесли извинения за инцидент с английским флагом».
В твиттере американского Белого дома появилась запись о том, что нацистов победили США и Великобритания. Впрочем, многие усомнились, что в этом случае имела место провокация, а не банальное невежество американских SMMщиков. «RovegoSteb» комментирует:
«Любой рядовой американец гордится тем, что 8 мая Америка и Великобритания победила нацистов и Гитлера во вьетнамской войне в Ираке!»
«338» пишет о том, что нужно делать, чтобы историю помнили не только в России:
«Значение должны приобрести мероприятия – не просто дискуссии – по единому учебнику истории. Единому для постсоветского пространства. И с достаточным количеством экземпляров для РЦНК, вручения в качестве подарочных изданий иностранным гражданам. Тема единого учебника существует примерно лет 12. Из них года 4-5 было посвящено обсуждению концепции, критике и аргументам "почему это не реализуемо". Единое историческое пространство – только одна из компонент, наполняющих СНГ реальным смыслом и ценностями. Иначе Вторую Мировую выиграют англо-саксы, Киевскую Русь сформируют протоукры, Закаев станет лидером борьбы за независимость».
Объединение Архангельской области и НАО
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты федерации.
«Мейстер» считает, что от объединения выиграют оба региона:
«Логика интеграции понятна: сейчас НАО, будучи отдельным субъектом РФ, входит в состав Архангельской области, что вызывает споры о полномочиях и распределении доходов. Вопрос доходов ключевой в НАО, чье население насчитывает менее 45 тысяч человек. Там сосредоточена мощная индустрия добычи нефти и газа, делающая его регионом-донором. Бюджет Архангельской области выглядит куда хуже. Объединение регионов позволило бы перераспределить доходы, дать стимул развитию Поморья, а также избавиться от административных препон, мешающих местным властям и компаниям, работающим в регионе. Причем выгодно это могло быть не только Архангельску, но и НАО, по которому эпоха дешевой нефти и газа бьет гораздо сильнее, чем по многоукладной экономике соседа. Отметим, что разговоры об объединении были и раньше, но упирались в страх населения НАО потерять в доходах, которые у них были гораздо выше, чем у соседей. Кризис на мировом рынке углеводородов вполне может изменить видение ситуации у населения и поставить точку в этом вопросе. В общем, это выстраданное решение, а не политтехнологический ход для отвлечения внимания. Таким образом, можно только поприветствовать подписание меморандума о намерениях между Цыбульским и Бездудным».
«Территориальное управление» пишет о перспективах объединенного субъекта федерации:
«Для обычных людей интеграция двух регионов на руку. Если говорить об экономических выгодах, то объединение с богатым природными ресурсами НАО может послужить тому, что Архангельская область станет регионом-"донором". Да, сейчас цены на нефть низкие, но это не навсегда. И регионы объединяются не на один год. Не стоит забывать и о возможности оптимизации расходов на управление. Кроме того, можно будет упростить формирование системы управления Северным морским путем».
«Номенклатура» рассматривает объединительный процесс в контексте преодоления экономических трудностей:
«Подобные проекты объединения регионов – это один из ключевых механизмов сохранения уровня жизни в условиях беспрецедентного экономического шока. Очевидно, что более крупная экономическая модель будет более устойчивой и позволит более эффективно купировать кризисные проявления. В данном конкретном случае объединение позволит создать единый производственный кластер по добычи нефти в бассейне реки Мезень, на шельфе и на территории НАО. Такой своеобразный "приход большой нефтянки" за счет создания единой цепочки месторождений будет весомым фактором для роста инвестиций в новый мегарегион. А за инвестициями потянутся рабочие места, налоги и оживление транспортных артерий».
«Политген» предлагает взглянуть на процесс объединения регионов в контексте реализации государственной политики России в Арктике:
«Вовлечение однородно русской Архангельской области, привлекшей бюджетные возможности НАО, в геополитические устремления России на Севере может сделать их более целостными и эффективными. Не все политологи соглашаются с таким мнением. <…> И все же "Политген" напоминает: вопреки первоначальным ожиданиям, объединение должно быть выгодным для обоих субъектов РФ. Жителям НАО интересен доступ к более развитой системе здравоохранения Архангельской области, в ответ же область получает дополнительные доходы, которые врио губернатора А. Цыбульский активно разыскивает в условиях экономического спада».
«Всевидящее око» пишет, что объединение востребовано и принесет врио главы Архангельской области голоса избирателей:
«Главное, на наш взгляд, в том, что даже если допустить, что это – такой "предвыборный ход", то это будет предвыборным ходом, построенном на том, чего многие реально очень сильно и долго ждут. Объединение востребовано и нужно, и, судя по подписанным бумагам, это не "обещанием жениться", а спланированный и прямо сейчас реализуемый проект. Потому и возникли разговоры о том, что объединение принесет Цыбульскому голоса: конечно, принесет, как и любое действие, демонстрирующее реальное решение проблем и соответствующее чаяниям граждан. И совершенно не важно, происходит оно ближе к выборам или дальше от них. Выборы пройдут, дела останутся».
Дистанционное голосование
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного голосования – онлайн и по почте. Кроме того, в законе предусмотрена возможность дистанционного сбора подписей избирателей через сайт госуслуг.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» объясняет, зачем это нужно:
«Во-первых, речь идет о реализации курса Владимира Путина на модернизацию электоральной системы, которая должна стать более открытой и прозрачной. Во-вторых, можно говорить о контрэлитном характере решения: за последние два года региональные элиты продемонстрировали готовность использовать свой административный ресурс, чтобы сохранить свою власть (кейсы губернаторских выборов во Владимирской области и Приморье). В-третьих, расширяя практику прямой демократии, Кремль потенциально вовлекает в волеизъявление новых избирателей, что в свою очередь увеличивает доверие к институту выборов и снижает актуальность протестной повестки. Однако к апробации новых возможностей будут подходить осторожно – электронное голосование будет доступно пока только в Москве, но не на федеральном уровне».
«Темник» пишет о том, как изменился законопроект с момента принятия его в первом чтении:
«К сегодняшнему дню в изначальный документ (принятый в первом чтении в апреле) пробрались любопытные поправки. Благодаря этим новеллам ЦИК сможет определить порядок и случаи, когда можно голосовать по почте или дистанционно с помощью специального ПО. Кроме того, у Центризбиркома появится больше возможностей для организации досрочного голосования и голосования вне избирательных участков. В целом же смысл упоминаемых поправок сводится к "эпидемиологической адаптации"избирательных процедур. Государство расширяет пространство для маневра при организации выборов в условиях коронавируса: где-то их можно отменить, где-то проголосовать дистанционно, где-то досрочно, где-то создать временные участки и т.д.».
«Выборка» рассказывает, как обстоит дело с дистанционным голосованием в других странах:
«Голосование по почте разрешено в многих демократических государствах. Например, в США и Германии, во Франции, Австралии, Великобритании и много где еще. Все они сейчас ведут разговоры о расширении этой практики, предполагая, что карантин может затянуться. Недавно на выборах в Южной Корее 26% населения проголосовали досрочно, в том числе и по почте. В США 67% американцев поддержали идею провести федеральные президентские выборы с использование почтовых отправлений. В Польше сейм принял такой же закон о введении способа голосования по почте».
«ПолитКапитал» напоминает, что и для России дистанционное голосование не является чем-то новым:
«Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Что касается голосования по почте, то такой механизм существует в России 17 лет, право его устанавливать есть у регионов. К примеру, на губернаторских выборах в Свердловской области в 2003 уже применялся. Тогда через почту проголосовали 94 человека (0,0086%). В 2011 голосование по почте проводилось на выборах депутатов ЗакСобрания Санкт-Петербурга пятого созыва. В участковые избирательные комиссии по почте поступило 1564 бюллетеней, что составило около 0,08 % от их общего числа».
Financial Times и New York Times пересчитали Россию
Московские власти опубликовали статистику смертности за апрель, согласно которой в этом году в городе умерло примерно на две тысячи человек больше, чем в среднем в апреле в предыдущие пять лет. Из этих двух тысяч от COVID-19 умерли около 30 человек. Financial Times и New YorkTimes сделали вывод, что и оставшиеся тоже стали жертвами коронавируса, но не были включены в статистику, и написали, что в России более чем на 70% занижают данные по умершим.
Департамент здравоохранения Москвы объяснил, что всем умершим с подозрением на коронавирус делают патологоанатомическое вскрытие и причиной смерти указывают основное заболевание, в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. МИД России потребовал от британского и американского изданий опровергнуть недостоверную информацию.
«Мышь в овощном» считает прозвучавшие обвинения бездоказательными:
«Англичанка пытается подгадить – FT вбрасывает ничем не подкрепляемое измышление, что якобы количество умерших от коронавируса в России выше официальных данных на 70%. Почему на 70, а не на 170? Где прячут все эти "лишние" трупы? В каких переполненных моргах или подпольных рефрижераторах их прячут? Может быть, есть свидетельства родственников, вопиющих о сокрытии правды?»
«ЧС / Честно сказать / Фактчекинг» тоже не понимает, как в современном обществе можно утаить информацию о сотнях умерших:
«Честно сказать, фейки из разряда "В одном из крупнейших мегаполисов мира кто-то пытается скрыть гору трупов" выглядят глупо. Но мы все же попробуем опровергнуть такую лютейшую глупость: во-первых, где эти самые горы трупов? В какие "братские могилы" и рефрижераторы их запихали, да так, что никто не заметил? Где тысячи свежих могил и активисты, снимающие это? Во-вторых, надо не забывать, что у умерших есть родственники. Почему же они молчат, что труп их родственника спрятали/украли/не учли? Но таких ведь нет!»
«Банкста» приводит свое объяснение:
«Причина резкого роста скорее всего связана с коронавирусом – самой болезнью, недоступностью и перегруженностью врачей и клиник, стрессом от изоляции и ростом сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистые и т.д.)».
«Ватфор | Автострадный think tank» сопоставляет данные об избыточной смертности в России и на Западе:
«Конечно, не круто гордиться тем, что где-то умирает больше людей, чем у нас, но коль скоро нас вынуждают делать такие сравнения, штош... мы их сделаем: 1) превышение смертности в Москве в апреле составляет 10-18% против сотен процентов в мировых эпицентрах эпидемии при сопоставимом общем числе выявленных больных. 2) во всем мире наблюдаются десятки тысяч "лишних" смертей, не отнесенных к ковиду, и большая их часть – в западных странах, а не в России, что делает счет в нашу пользу еще более разгромным».
Политолог Алексей Чеснаков считает, что лучший ответ на провокации – это спокойная разъяснительная работа:
«То, что тема со статистикой по смертным случаям от коронавируса будет использоваться разными политическими игроками, в первую очередь несистемщиками, не является неожиданностью. Каждый из них хочет на чем-то хайпануть. И относиться к этому хайпу нужно исключительно как к попыткам заработать политический капитал на смертях. Власть должна просто заниматься активной, но спокойной целевой разъяснительной работой по этой статистике. Это единственный способ убеждения в достоверности информации и демонстрации собственной правоты».
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