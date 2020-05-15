Удалёнка завершается, регионы объединяются, а Телеграм не успокаивается

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9 мая Россия отметила 75-летие Победы. Ожидаемо не обошлось без провокаций. Например, Facebook удалял все фотографии с изображением советского солдата, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом. Позже компания объяснила это технической ошибкой и принесла извинения.

«Мюсли вслух» находят такую ошибку очень странной:

«Помнится, в старом советском кинофильме "Депутат Балтики" революционный матрос, которого играл Борис Ливанов, спрашивал редактора буржуазной газеты: "Опечатка, говорите? А почему у вас все опечатки против советской власти? Была ли у вас хоть раз опечатка за советскую власть?"»

«Русский Сыч» считает, что от этой истории с удалением фото и последующими извинениями Россия только выиграла:

«В целом все по уму получилось и по празднику. Настолько гладко, что был бы конспирологом –заподозрил бы договорняк: наезд, откат, извинения, все вместе – прекрасная история на юбилей Дня Победы. Такой же сетевой, как и все остальное в эти дни. Мог бы. Если бы мы тот фейсбук уже давно не наблюдали. И роботов его фрикативных. Давно тут сидим. Так что – с прошедшим вас. И с небольшой, локальной, но все же победой в День Победы».

«Карточный Домик» напоминает, что у Facebook подобные ошибки происходят не впервые:

«Это не первый подобный инцидент, связанный с Facebook. Только в прошлом месяце пользователи из Великобритании недоумевали из-за того, что соцсеть удаляла публикации с флагом и гербом Англии в День святого Георгия. Представители Facebook уже принесли извинения за инцидент с английским флагом».

В твиттере американского Белого дома появилась запись о том, что нацистов победили США и Великобритания. Впрочем, многие усомнились, что в этом случае имела место провокация, а не банальное невежество американских SMMщиков. «RovegoSteb» комментирует:

«Любой рядовой американец гордится тем, что 8 мая Америка и Великобритания победила нацистов и Гитлера во вьетнамской войне в Ираке!»

«338» пишет о том, что нужно делать, чтобы историю помнили не только в России:

«Значение должны приобрести мероприятия – не просто дискуссии – по единому учебнику истории. Единому для постсоветского пространства. И с достаточным количеством экземпляров для РЦНК, вручения в качестве подарочных изданий иностранным гражданам. Тема единого учебника существует примерно лет 12. Из них года 4-5 было посвящено обсуждению концепции, критике и аргументам "почему это не реализуемо". Единое историческое пространство – только одна из компонент, наполняющих СНГ реальным смыслом и ценностями. Иначе Вторую Мировую выиграют англо-саксы, Киевскую Русь сформируют протоукры, Закаев станет лидером борьбы за независимость».

