Более 30 тысяч школьников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена»

Уже более 30 тысяч школьников из всех уголков страны подали заявки на участие во всероссийском конкурс для старшеклассников «Большая перемена». Он является новым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Приём заявок стартовал 28 марта и продлится до 22 июня. Участие в конкурсе могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Эти деньги, в частности, можно будет потратить на оплату обучения или бизнес-стартап. Учащихся 8-9 классов ждёт денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Их можно будет потратить на дополнительное образование, покупку образовательных гаджетов или спортинвентаря. Добавим, все финалисты конкурса «Большая перемена» получат путевки в «Артек».

Организаторы отмечают, что в общей сложности с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний. Финал состоится в октябре 2020 года. Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа.