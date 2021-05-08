Более 30 тысяч преступлений раскрыли в РФ благодаря базе данных ДНК
Более 30 тысяч преступлений удалось раскрыть с 2009 года российским правоохранителям с помощью базы данных ДНК, установлены личности свыше 70 тысяч преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Как отметили в ведомстве, большинство преступлений, раскрытых с использованием ресурсов федеральной базы данных геномной информации — тяжкие и особо тяжкие.
По данным ведомства, ДНК-анализ — один из наиболее эффективных инструментов раскрытия и расследования преступлений.
«Основой проводимого анализа является обнаружение известных фрагментов (STR-локусов) в составе участков ДНК человека, не несущих информации о внешнем облике, физиологических, медицинских или иных особенностях человека», — рассказали в МВД.
В пресс-службе ведомства уточнили, что состав STR-локусов не индивидуален и имеет определенное число возможных вариантов. Идентифицировать человека возможно, используя разные варианты нескольких таких участков в совокупности.
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