Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-Арт» 23 августа

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт», проходящий в Крыму, 23 августа посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщает региональное МВД.

Как отмечает министерство, в пятницу начались мероприятия открытой культурной программы. «Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона», - говорится в сообщении ведомства.

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По информации МВД, нарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было.

Напомним, фестиваль проходит в крымском городе Судак с 20 по 26 августа. Ранее Народный артист РСФСР Никита Михалков назвал фестиваль «потрясающей по своей энергетике площадкой».


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ФОТО: Центр развития культурных инициатив
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