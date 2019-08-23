Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-Арт» 23 августа

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт», проходящий в Крыму, 23 августа посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщает региональное МВД.

Как отмечает министерство, в пятницу начались мероприятия открытой культурной программы. «Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона», - говорится в сообщении ведомства.