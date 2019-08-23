Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-Арт» 23 августа
Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт», проходящий в Крыму, 23 августа посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщает региональное МВД.
Как отмечает министерство, в пятницу начались мероприятия открытой культурной программы. «Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона», - говорится в сообщении ведомства.
По информации МВД, нарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было.
Напомним, фестиваль проходит в крымском городе Судак с 20 по 26 августа. Ранее Народный артист РСФСР Никита Михалков назвал фестиваль «потрясающей по своей энергетике площадкой».
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