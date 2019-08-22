«Таврида – АРТ» отмечает День флага России флешмобами, баттлами и конкурсами

Участники Фестиваля творческих сообществ «Таврида - АРТ» под Судаком отмечают сегодня 350-летие российского флага. В течение дня в арт-кварталах Фестиваля проходят тематические баттлы, викторины, видео-конкурсы, благотворительные акции и флешмобы.

Начало празднования Дня флага России ознаменовалось грандиозным флешмоб, в котором приняли участие четыре с половиной тысячи представителей творческой молодежи, а также представители культуры и искусства мирового уровня. Под исполнение гимна РФ они развернули полотно российского триколора размером 12 на 18 метров.

Как отмечает KIA, в рамках празднования Дня Государственного флага РФ триколор появился и на вершине знаменитой горы Ай-Петри. Его установили сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда на высоте 1233 метров.

Тематические арт-кварталы Фестиваля составили обширную программу праздника для зрителей и участников. «Таврида – АРТ» – первый в стране фестиваль творческих сообществ. Он стал самой грандиозной отечественной площадкой для кастингов и возможностей самореализации творцов. Всего на фестивале представлено 8 арт-кварталов, посвященных отдельным направлениям культуры и искусств.

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех желающих. На главной сцене выступят ведущие исполнители с начинающими музыкантами и артистами.

