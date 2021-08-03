Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня
3 августа 202100:27
Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ухудшения погодных условий. Такие данные отображаются на сервисе «Яндекс.Расписание».
В частности, в «Шереметьево» отменили 23 рейса, во «Внуково» - 7 рейсов, в «Домодедово» - 3 рейса.
По прогнозам синоптиков, сильный ливень с грозой продлится в столице до утра вторника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru