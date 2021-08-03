Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня

Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ухудшения погодных условий. Такие данные отображаются на сервисе «Яндекс.Расписание».

Синоптики предупредили Москву о неделе дождей

В частности, в «Шереметьево» отменили 23 рейса, во «Внуково» - 7 рейсов, в «Домодедово» - 3 рейса.

По прогнозам синоптиков, сильный ливень с грозой продлится в столице до утра вторника.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Погода В МосквеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры