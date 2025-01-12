Более 30 летевших в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Аэропорт Пулково в Петербурге останавливал прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада утром 12 января. Всего за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 33 самолета, сообщил в своем официальном Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.



Ранее мониторинговые службы фиксировали в районе Пулково сильные ливневые осадки в виде снега. Это значительно снижало коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы — к настоящему моменту такой показатель приведен в нормативное состояние.