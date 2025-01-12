Более 30 летевших в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
Аэропорт Пулково в Петербурге останавливал прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада утром 12 января. Всего за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 33 самолета, сообщил в своем официальном Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее мониторинговые службы фиксировали в районе Пулково сильные ливневые осадки в виде снега. Это значительно снижало коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы — к настоящему моменту такой показатель приведен в нормативное состояние.
Кроме того, аэропорт Пулково полностью открыт на прием и выпуск воздушных судов. Мониторинг воздушной гавани продолжают сотрудники Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», всего за время ограничений в аэропорту задержали 100 рейсов, еще 26 отменили.
Аэропорт объявил об ограничениях из-за снега в 8:33 мск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru