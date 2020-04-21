Более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» зарегистрировались более 3 млн жителей столицы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что только с начала года к проекту присоединились почти 300 тысяч новых пользователей.

«Активный гражданин» появился в 2014 году. С его помощью жители столицы голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, выбирают улицы и дворы, нуждающиеся в благоустройстве, выбирают названия парков и станций метрополитена. Как отмечает АГН Москва, с момента запуска портала жители Москвы приняли участие более чем в четырёх с половиной тысячах голосований.

Отмечается, что трехмиллионной участницей проекта «Активный гражданин» стала Елена Лапыгина из Орехова-Борисова Южного.