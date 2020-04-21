Более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте «Активный гражданин»
В проекте «Активный гражданин» зарегистрировались более 3 млн жителей столицы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что только с начала года к проекту присоединились почти 300 тысяч новых пользователей.
«Активный гражданин» появился в 2014 году. С его помощью жители столицы голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, выбирают улицы и дворы, нуждающиеся в благоустройстве, выбирают названия парков и станций метрополитена. Как отмечает АГН Москва, с момента запуска портала жители Москвы приняли участие более чем в четырёх с половиной тысячах голосований.
Отмечается, что трехмиллионной участницей проекта «Активный гражданин» стала Елена Лапыгина из Орехова-Борисова Южного.
Кстати, ранее НСН писала, что пользователи портала «Активный гражданин» будут определять финалистов конкурса «Прорыв года». А имена победителей назовут члены экспертного совета. Также стало известно, что прием заявок от участников продолжится до 28 августа. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в это время организаторы проведут для московских бизнесменов серию образовательно-просветительских онлайн-мероприятий.
Напомним, заявки на конкурс принимаются от представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. В общей сложности для конкурсантов доступно 10 номинаций, в числе которых «Молодой предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года» и другие. Победитель в каждой из основных номинаций конкурса «Прорыв года» получит от правительства Москвы индивидуальную коммуникационную программу продвижения, отмечает Москва 24.
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