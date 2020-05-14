Более 28 тыс. выздоровевших от COVID-19 москвичей доставлены скорой домой
Более 28 тысяч москвичей, вылечившихся от COVID-19, доставлены скорой домой за прошедший месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный депздрав.
По данным депздрава, в ежедневном режиме около 140 автомобилей скорой помощи развозят по домам выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом. В ведомстве добавили, что доставка горожан осуществляется бесплатно, а водители обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.
Отмечается, что в ряде случаев пациентов после выздоровления доставляют в обсервацию, в частности, если они проживают не одни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru