Более 28 тыс. выздоровевших от COVID-19 москвичей доставлены скорой домой

Более 28 тысяч москвичей, вылечившихся от COVID-19, доставлены скорой домой за прошедший месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный депздрав.

По данным депздрава, в ежедневном режиме около 140 автомобилей скорой помощи развозят по домам выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом. В ведомстве добавили, что доставка горожан осуществляется бесплатно, а водители обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что в ряде случаев пациентов после выздоровления доставляют в обсервацию, в частности, если они проживают не одни.



