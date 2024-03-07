Уголовное дело завели после отравления юных боксеров в Пензе

Уголовное дело возбуждено в связи с отравлением в Пензе участников первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Часть юных спортсменов почувствовали ухудшение своего состояния вечером 5 марта после ужина в гостинице.

Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило о госпитализации девяти пострадавших боксёров. Медики констатировали у всех подозрение на кишечную инфекцию. Все отравившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести. В столовой гостиницы изъяты пробы пищи и воды.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прокурор объявил президенту Федерации бокса Пензенской области предостережение о недопустимости нарушения закона.

