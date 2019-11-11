Более 260 тысяч самозанятых легализовались в России

Более 260 тысяч человек в России прошли процедуру регистрации в качестве самозанятых с начала эксперимента. Об этом рассказал министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов. Такие цифры он озвучил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

Как отмечает RT, по версии Силуанова, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в предложенном новом налоговом режиме. Глава Минфина считает эксперимент успешным, о чём, в частности, говорит достаточно широкий перечень профессий, по которым регистрировались самозанятые работники.

В числе наиболее популярных сфер Силуанов обозначил перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду жиля и другого недвижимого имущества, репетиторство. Ранее министр финансов заявил о намерении с 1 июля будущего года охватить специальным налоговым режимом для самозанятых всю Россию.

Сейчас эксперимент проводится в столице, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

