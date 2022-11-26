Более 2,5 тысяч голых устроили инсталляцию против рака кожи на пляже Австралии

Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин стали участниками новой инсталляции американского фотографа Спенсера Туника против рака кожи. Акция состоялась рано утром на пляже Бонди в австралийском Сиднее, передает ВВС.

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Ее автор хотел таким образом привлечь внимание людей на осмотры кожи в больницах.

По данным Всемирного фонда исследования рака, Австралия - один из лидеров по заболеваниям кожи в мире. Благодаря местному закону, который разрешил людям обнажаться на пляже, американский фотограф организовал инсталляцию.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи.

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