Более 2,5 тысяч голых устроили инсталляцию против рака кожи на пляже Австралии
Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин стали участниками новой инсталляции американского фотографа Спенсера Туника против рака кожи. Акция состоялась рано утром на пляже Бонди в австралийском Сиднее, передает ВВС.
Ее автор хотел таким образом привлечь внимание людей на осмотры кожи в больницах.
По данным Всемирного фонда исследования рака, Австралия - один из лидеров по заболеваниям кожи в мире. Благодаря местному закону, который разрешил людям обнажаться на пляже, американский фотограф организовал инсталляцию.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи.
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