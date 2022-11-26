Более 2,5 тысяч голых устроили инсталляцию против рака кожи на пляже Австралии

Ее автор хотел таким образом привлечь внимание людей на осмотры кожи в больницах.



По данным Всемирного фонда исследования рака, Австралия - один из лидеров по заболеваниям кожи в мире. Благодаря местному закону, который разрешил людям обнажаться на пляже, американский фотограф организовал инсталляцию.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи.

