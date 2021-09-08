Более 2,5 тыс технологичных проектов представлено на столичной «Карте инновационных решений»

Более 2,6 тысяч технологичных разработок представили предприниматели на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений». Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Платформа была запущена в сентябре прошлого года. Ее цель – привлечение внимания к российским инновациям, помощь предпринимателям, создающим технологичные новинки, в том, чтобы заинтересовать покупателей и партнеров, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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По словам Сергуниной, свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тысяч российских организаций. На платформе можно найти более 2,6 тысяч технологичных решений. Большинство из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. В тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

Оператор карты - Агентство инноваций Москвы (подведомственно столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития). Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице.

Ранее сообщалось, что Москва улучшила свои позиции в рейтинге инновационных городов Европы, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ИнновацииМосква
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