Более 2,5 тыс технологичных проектов представлено на столичной «Карте инновационных решений»

По словам Сергуниной, свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тысяч российских организаций. На платформе можно найти более 2,6 тысяч технологичных решений. Большинство из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. В тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

Оператор карты - Агентство инноваций Москвы (подведомственно столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития). Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице.

Ранее сообщалось, что Москва улучшила свои позиции в рейтинге инновационных городов Европы, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future.



