Москва улучшила свои позиции в рейтинге инновационных городов Европы
Москва опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future, представленном аналитическим агентством fDi Intelligence. Российская столица улучшила свои позиции и поднялась на четыре строчки, заняв 14-е место. Всего в списке 76 европейских городов. В первую тройку вошли Лондон, Париж и Дублин.
Эксперты при составлении рейтинга оценивали города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что даже в сложной эпидситуации Москве удалось улучшить показатели относительно других городов Европы.
«В столице созданы меры поддержки для бизнеса, например, предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. С начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 гектаров земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит семь миллиардов рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.
Он также отметил, что отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. За последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два с половиной раза.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что Москва вошла в топ-10 по стратегии привлечения инвестиций, и расположилась в списке на шестой позиции.
Прохоров отметил, что иностранные инвесторы приходят в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. Их привлекают благоприятный бизнес-климат в городе, развитая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров. Кроме того, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики, иностранные инвесторы могут получить от Москвы поддержку наряду с российскими предпринимателями.
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